ЦСКА — «Ахмат»: прогноз Егора Титова на игру 10-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч ЦСКА – «Ахмат» в 10-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1) за 1.80.

«Ахмат» не сумел победить «Крылья», уплыла победа в концовке, ещё и судья там начудил, так скажем. Рисунок игры постепенно уже начинает появляться. Всё-таки Ташуев умеет в кратчайшие сроки собрать команду, объяснить принципы игры, и она начинает давать результат. Но здесь игра против очень тяжёлого соперника. Прессингом его взять тяжело, с обороной «Ахмата» отбиться тоже не получится, учитывая, как хорош Обляков, как результативен Мусаев. Да и стандарты ЦСКА могут прийти на помощь. Это мы видим постоянно.

«Ахмат» будет огрызаться, будет пытаться провоцировать потери у армейцев, но не думаю, что это принесёт успех. Как правило, с такими соперниками ЦСКА на своём поле разбирается очень уверенно. Полностью закрываться грозненцы не будут, и команда Николича зоны свободные обязательно отыщет.

Поставлю на победу ЦСКА с форой (-1). Всё-таки «Ахмату» надо стараться брать очки с себе равными и прибавлять в игровом плане. Тогда уже можно будет побороться и с лидерами. Пока рано», — приводит слова Титова «РБ Спорт».