«Локомотив» — «Спартак»: ставка Александра Мостового на игру РПЛ 28 сентября

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Спартак».

Ставка: 2:2 за 11.00.

«Интереснейший матч состоится в 10-м туре РПЛ – московское дерби, «Локомотив» против «Спартака». Ещё интереснее, что в разной форме к матчу подходят коллективы. В любом случае однозначно предсказать тут фаворита тяжело.

«Локомотив» находится в прекрасной форме. Клуб идёт на серии побед из четырёх встреч, много забивает – 4:2 с «Оренбургом», 5:1 с «Химками» и 3:1 с «Пари НН». Да, это всё не самые сильные соперники, но и до этого железнодорожники часто проводили результативные игры.

Единственная неудача «Локо» за долгое время – 0:3 от «Краснодара» в РПЛ. Не сказал бы, что такой разгром заслужили подопечные Галактионова, но и ничью тяжело им было вырвать. В целом всё равно почти одни победы у команды – с 21 баллом она идёт на третьем месте, только по дополнительным параметрам уступая «Краснодару».

Если бы не частые ничьи в последнее время, «Спартак» тоже мог бы сейчас бороться за высокие позиции. Но с 16 очками клуб идёт только на пятом месте, отставая от топ-3 на пять и более баллов. Причём несколько совершенно разных ничьих добывали подопечные Станковича недавно – почти героические 0:0 с «Зенитом», обидные 1:1 с махачкалинским «Динамо». Но вот на выходных у коллектива всё шло к уверенной победе над сильным соперником.

Остросюжетной вышла игра «Спартака» с «Динамо». В целом большую часть матча красно-белые играли лучше, шли к получению трёх очков. И казалось, что успех команды Станковича ещё ближе – на 74-й минуте соперник остался на поле вдесятером. Однако не смог «Спартак» воспользоваться этим преимуществом, как будто бы сильно расслабился. В итоге на 90+4-й минуте клуб ещё и пропустил, упустив верную победу.

Я уверен, что сейчас «Спартак» сыграет серьёзно. Он очень обидно потерял очки в противостоянии с «Динамо». Так что «Локомотиву» тут явно будет тяжело. Голы точно будут. В целом встреча равная, так что поставлю на счёт 2:2», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».