«Локомотив» — «Спартак»: прогноз Виктора Гусева на матч РПЛ в Москве

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» – «Спартак».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.55.

«После девяти туров команды в турнирной таблице чемпионата РПЛ разделяют пять очков. «Локомотив» занимает третье место, а «Спартак» — пятое. Любопытно, что красно-белые потерпели в турнире пока только одно поражение, а у железнодорожников их два. Но у спартаковцев при четырёх победах ещё четыре ничьих, а вот «Локомотив» выиграл семь раз (такой показатель ещё только у лидера — «Зенита») и ни разу не поделил очки с соперником. Забил «Локо» тоже наравне только с питерцами — 22 мяча («Спартак» — на девять меньше), а вот пропустил аж 13. И это уже показатель уровня середины таблицы. Занимающие девятое место динамовцы Махачкалы получили от соперников почти в два раза меньше!

Впрочем, говорить о силе атаки и относительной слабости обороны можно сейчас применительно к обоим клубам. «Локомотив», потерявший перед началом сезона важнейших организаторов своих наступательных действий, впечатляет пришедшими им на смену молодыми талантами. «Спартак» вообще переосмыслил всю игру впереди за счёт приобретений новых легионеров, в комбинации с которыми заблистали и старые. А вот в линии обороны есть очевидные проблемы и у тех и у других. «Локомотив», забивая в последних трёх матчах чемпионата и Кубка от трёх до пяти голов, обязательно получает в свои ворота один, а то и два. Что касается «Спартака», то достаточно вспомнить последнюю игру с «Динамо» (2:2), когда оба пропущенных мяча (особенно второй) стали результатом удивительной неэффективности защитников. Создалось впечатление, что игроки обороны вообще занимают на поле не свои позиции и гораздо лучше смотрелись бы в других амплуа.

Последний раз команды играли на спартаковском стадионе, матч завершился победой хозяев — 3:2. Вот и сейчас в атакующей результативной игре со взаимными ошибками шансы уже нынешних хозяев поля, на мой взгляд, смотрятся предпочтительнее. «Спартак» при всех комплиментах его созидательной игре пока не выглядит тем монолитом, который способен 100-процентно сбить порыв молодого «Локомотива», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».