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«Локомотив» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на встречу 10-го тура РПЛ

«Локомотив» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на встречу 10-го тура РПЛ
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» – «Спартак».

Ставка: 3-4 гола в матче за 2.19.

«Это будет второе московское дерби для «Спартака». В прошлом туре против «Динамо» не сумел в большинстве удержать преимущество и сыграл 2:2.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Какие есть преимущества у «Локомотива»? «Локомотив» – очень молодая и бегущая команда. Интересно, кого слева на фланг выставит Галактионов. Отметим, что Пиняев в последнее время был гиперактивен, особенно в матче против «Химок» в Кубке России. В прошлой игре против «Пари НН» он был менее активен, но там дублем отметился Батраков.

«Локомотив» – быстрая команда, которая любит пространство. Предоставит ли это пространство «Спартак», у которого высоко поднимаются крайние защитники? Думаю, что в таком плане «Локомотив» будет иметь некоторое преимущество. Да, у «Спартака» есть Барко, но против него будет наверняка жёстко играть Баринов, а Барко — это почти половина команды.

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Что в этом матче можно смело прогнозировать — это голы. Оборона не является сильной стороной ни тех ни других. В начале чемпионата у «Спартака» была сухая серия, но в последних матчах пропускает. «Локомотив» наверняка забьёт. Сейчас он редко кому не забивает.

Думаю, что голы будут и их будет много. Смотрел разные прогнозы. Можно взять и ТБ 2.5 при «обе забьют», можно рассматривать ТБ 3. Но, я выбрал вариант с тоталом 3-4 гола. Для нынешней формы данных команд, для их специфики игры — это отличный вариант ставки», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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