«Локомотив» — «Спартак»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Локомотив» – «Спартак» в 10-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: «Спартак» не проиграет и ТБ 2.5 за 2.80.

«Второе подряд дерби для «Спартака». И здесь уже надо обязательно побеждать. Непростительно упустили три очка в матче с «Динамо», играя в большинстве, ещё и проиграть вообще могли, забей Гладышев. Хотя большую часть встречи спартаковцы выглядели лучше, владели инициативой. Что не понравилось: создали мало моментов, ведь два гола почти из ничего пришли. А кроме этих эпизодов, и вспомнить особенно нечего. Нужно прибавлять в конкретике, в остроте перед штрафной.

«Локомотив» прекрасно провёл первую треть чемпионата. После ухода Глушенкова и Миранчука, думаю, никто не ждал такой прыти. Но как раскрылся Батраков! Приятно посмотреть на парня. И вся команда играет в очень быстрый футбол, современный. Много забивает «Локомотив», но оборону надёжной не назовешь, да и Лантратов в этом сезоне менее надёжен, чем раньше, на мой взгляд.

Я думаю, здесь достаточно открытая игра будет, что-то похожее на встречу «Спартака» с «Динамо». И всё-таки качество футболистов «Спартака» я считаю более высоким, тем более Угальде сейчас в шикарной форме, есть глубина состава. Голов должно быть много, но ожидаю, что спартаковцы в заключительной трети поля создадут больше. «Локомотив» порой заигрывается и чересчур много позволяет соперникам. Поэтому выбрал ставку – «X2 и тотал больше 2.5». 2:2 бы не исключал, но вполне «Спартак» способен выиграть у железнодорожников», — приводит слова Титова «РБ Спорт».