«Локомотив» — «Спартак»: ставка Эльвина Керимова на игру 10-го тура чемпионата России

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Спартак».

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.01.

«В 10-м туре чемпионата России встретятся «Локомотив» и «Спартак». Железнодорожники продолжают приятно удивлять. Батраков в данный момент просто лучший игрок РПЛ, опять он принёс победу в непростом выездном матче с «Пари НН» — 3:1. Феноменальный старт сезона для совсем молодого игрока, который делает разницу, да ещё и в таком возрасте, приносит очки разными способами, и со стандартов в том числе.

В команде помогает Батраков, забивает и с игры, и дальними ударами, и после комбинаций, и ассистирует на партнеров. В общем, настоящий бриллиант. Будем надеяться, что продолжит в том же духе «Локомотив». Он неожиданно идёт высоко, и, если продолжит так же на дистанции, может быть, даже будет бороться за чемпионство.

Что касается «Спартака», то он потерял очки в матче с московским «Динамо», до этого ещё потерпел неудачу с махачкалинским «Динамо». От команды Лички красно-белые пропустили в концовке, причём играя в большинстве. Конечно, Станкович был сильно расстроен, сказал, что победа уже точно была в кармане, учитывая, что соперник остался в меньшинстве. Команда потеряла важные очки. Сейчас она чаще стала оступаться, и отставание от лидеров увеличивается.

Поэтому «Локомотив» «Спартаку» нужно постараться обыграть. Это будет интересная игра. Здесь явного фаворита нет. Это дерби. «Локомотив» будет играть дома. Я бы не лез тут в исход, взял бы вот такую ставку — количество голов в матче два или три с коэффициентом 2.01. Мне кажется, что может быть и 1:1 счёт, 2:1. Одна из команд может выиграть с небольшим преимуществом. В общем, голы должны быть, но я не думаю, что их будет очень много. Очень важный матч для обеих команд», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».