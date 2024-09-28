«Краснодар» — «Зенит»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ 28 сентября

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Зенит».

Ставка: ничья за 3.45.

«Центральный матч не только 10-го тура РПЛ, но, наверное, и всего первого круга турнира – «Краснодар» против «Зенита». Тут, возможно, решится, кто точно займёт первое место на ближайшие туры, а может быть, и до конца сезона. Хотя в чемпионской гонке пока участвуют не только они вдвоём.

«Зенит» уже привычно лидирует в РПЛ. Не помогли соперникам даже две потери очков, которые произошли у подопечных Семака в конце августа – 1:1 с «Химками» и 0:0 со «Спартаком». Преследователи питерцев толком воспользоваться такой возможностью не сумели. Сине-бело-голубые же вышли из мини-кризиса, выиграв в трёх турах кряду – 3:0 с «Пари НН», 1:0 с ЦСКА и 3:1 с «Факелом».

«Краснодар» пока так и идёт вторым в турнире. Правда, «Локомотив» он опережает только по дополнительным параметрам. В отличие от «Зенита», «быки» давно очки не теряли. До недавнего времени у них и проигрышей почти не было. Но случился матч в Кубке России с ЦСКА – 0:2. В РПЛ у подопечных Мусаева дела идут намного лучше – в последних турах они одолели «Локомотив» (3:0), «Ростов» (2:0) и «Акрон» (5:2).

Это действительно сильнейшие команды Премьер-Лиги. Особенно удивительно в таком статусе видеть краснодарцев, которые не сильно просели после продажи пары ключевых игроков летом. Состав у «быков» остаётся довольно сильным, Кордоба выделяется. «Зенит» же под самый конец трансферного окна сделал важные приобретения в атаку – пришли Соболев и Гонду. Оба уже успели отметиться результативными действиями.

Друг с другом команды играли в Суперкубке России в середине июля. Тогда, несмотря на все старания и два забитых гола, всё равно проиграл «Краснодар» — 2:4. Но то было очень давно. Сейчас форма и настрой команд совершенно другие. Я тут в любом случае жду интересного футбола и борьбы все 90 минут. А поставлю на ничью за 3.45», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».