«Краснодар» — «Зенит»: ставка Игоря Семшова на матч чемпионата России

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч РПЛ «Краснодар» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» за 2.42.

«Подопечные Сергея Семака, усилившись уже по ходу сезона, уверенно идут на первом месте, забив в девяти турах 22 мяча, а пропустив всего два. Лучший бомбардир команды и всего чемпионата Максим Глушенков выздоровел, аргентинец Лусиано штампует голы, как заводской автомат, в полном порядке и Матео Кассьерра, хорошо выходит на замену Александр Ерохин, я уже не говорю про Клаудиньо, Вендела и Педро. В общем, «Зенит» сейчас выглядит командой без уязвимых мест. Даже пропустив в начале от «Факела» в прошлом туре, чемпионы уверенно взяли верх 3:1.

«Краснодар» уже точно пришёл в себя. В последнем туре команда Мурада Мусаева обыграла на выезде «Акрон» — 5:2. Джон Кордоба и Эдуард Сперцян сделали по дублю. При этом атакующий потенциал «быков» ещё полностью далеко не раскрыт. И кто знает, может быть, в субботу нас ждёт продолжение голевой феерии от хозяев?

Что касается травмированных игроков основы, то никакой информации об этом нет. И, судя по последнему туру, с этим проблем у обеих команд нет.

Если же говорить об очных встречах, то тут у «Зенита» солидное превосходство. Последняя победа «горожан» над «Зенитом» датируется сезоном-2017/2018. Тогда южане одолели питерцев на «Газпром Арене» 2:1, а у себя дома «Краснодар» обыгрывал действующих чемпионов сезоном ранее 2:1. С тех пор выигрышей не было. «Зенит» же начиная с 2011 года победил «Краснодар» в рамках чемпионата 16 раз! В прошлом сезоне зенитовцы выиграли в Краснодаре 2:1, а дома сыграли вничью 1:1. В общем если вдаваться в историю, то «Зенит» опять победит. Не стоит забывать и Суперкубок этого сезона, который тоже остался за командой Семака. Но у «Краснодара» есть понимание того, что самый важный для них матч надо провести так, чтобы потом не было о чём сожалеть. И тут главное — не перегореть. Но удастся ли это хозяевам? В этом плане у сине-бело-голубых нервы покрепче. Кстати, почему бы Александру Соболеву не забить свой первый мяч за новую команду именно сейчас?

В обоюдоострой игре успех будет на стороне «Зенита» и лидер одержит победу», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».