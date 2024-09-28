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«Краснодар» — «Зенит»: прогноз Виктора Гусева на встречу 10-го тура чемпионата России

«Краснодар» — «Зенит»: прогноз Виктора Гусева на встречу 10-го тура чемпионата России
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Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Зенит».

Ставка: «Краснодар» не проиграет за 1.62.

«Первая и вторая команды прошлого сезона снова возглавляют турнирную таблицу. «Краснодар», который в предыдущем чемпионате сыграл с «Зенитом» вничью в гостях, а затем проиграл важнейший матч дома, сейчас отстаёт от питерцев на два очка. К 10-му туру только эти два клуба не потерпели ни одного поражения.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Южане, проиграв «Зениту» в июле матч за Суперкубок, с тех пор не знали горечи поражений в сезоне, за исключением кубкового 0:2 от ЦСКА в Москве. Победная серия «Краснодара» в чемпионате составляет уже шесть матчей, причём обыграны были и те же армейцы, и «Динамо» в Москве, и «Локомотив», тоже на его поле (3:0). В предыдущем туре команда Мусаева на выезде разобралась с «Акроном» — 5:2. Вновь хороши Сперцян и Кордоба. У армянского полузащитника в последних двух матчах — четыре гола, у колумбийского нападающего — 3+1. Надёжен голкипер Агкацев и руководимая им оборона. Даже пропустив два в 9-м туре, «Краснодар» всего с пятью голами в свои ворота занимает по этому показателю второе место после «Зенита». Правда, забил он на шесть меньше лидера.

Питерцы, выиграв Суперкубок, потом всухую и часто с крупным счётом побеждали ещё в шести матчах, после чего в августе завершили три встречи вничью. Ну а затем последовала серия из пяти побед. В 9-м туре на поле «Зенита» был повержен открывший счёт «Факел» (3:1).

«Краснодар» не выигрывал у «Зенита» с весны 2018 года, причём тогда это случилось в Санкт-Петербурге. Кстати, тоже с Мусаевым у руля и Смоловым на острие атаки. Всего же в последних 13 матчах питерцы были сильнее в девяти случаях при четырёх ничьих. А вообще в 26 встречах РПЛ «Краснодар» победил «Зенит» всего трижды.

У гостей очень хорош новобранец Лусиано Гонду, видимо, готов к полноценному возвращению на поле Глушенков. Но сейчас в домашнем матче набравший ход «Краснодар» определённо имеет хорошие шансы. Во всяком случае игроки, способные повести команду вперёд, по их нынешнему уровню как минимум сравнимы с лидерами соперника», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».

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