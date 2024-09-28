«Краснодар» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на игру 10-го тура РПЛ 28 сентября

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Краснодар» – «Зенит» в 10-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: «Краснодар» не проиграет и ТБ 1.5 за 2.00.

«Матч лидеров. И, на мой взгляд, именно сейчас «Краснодар» по игре выглядит предпочтительнее «Зенита». Более понятный футбол, более организованный, все в него вовлечены, никто не выпадает. И даже со скамейки можно усилить игру. Набрали форму Сперцян и Кордоба, новые защитники прибавляют, надёжность чувствуется. Черников вроде бы оправился от травм, приносит пользу. И «Краснодар» уверен в себе.

У «Зенита» после перехода с Соболевым начались какие-то эксперименты. Игра в три нападающих, когда Кассьерра действует с фланга, вообще никакой пользы не приносит. Всё это какие-то эксперименты, которые себя не оправдывают. В первых турах зенитовцы выглядели куда сильнее, мощнее. Сейчас Глушенков только возвращается. Думаю, тонус он потерял, хоть и тренировался всё время. Но без игр тяжело.

Конечно, статистика игр полностью за «Зенит». В последний раз «Краснодар» обыгрывал петербуржцев шесть лет назад, а дома – вообще восемь лет назад. Но, я думаю, сейчас хороший момент, чтобы дать бой и как минимум не проиграть.

Выбрал ставку – «Краснодар» не проиграет и тотал больше 1.5». Форма Сперцяна и Кордобы позволяет хозяевам рассчитывать на забитые мячи», — приводит слова Титова «РБ Спорт».