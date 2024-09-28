«Краснодар» — «Зенит»: ставка Эльвина Керимова на игру РПЛ 28 сентября

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Зенит».

Ставка: ничья в первом тайме за 2.12.

«В 10-м туре РПЛ «Краснодар» и «Зенит» сыграют друг с другом. Претенденты на чемпионство тут встречаются. Не первый сезон «быки» конкурируют с питерцами. В команду Мурада Мусаева мало кто верил, многие, скорее, критиковали долгое время клуб и руководство за отставку Ивича.

Мы видим, как «Краснодар» играет в этом сезоне — с точки зрения результатов и качества всё очень и очень неплохо. Клуб выдал впечатляющую победную серию, выигрывал уже и в больших матчах, даже несмотря на уход ряда ключевых игроков. Мы видим, что Мурат Мусаев поработал, команда, может быть, при не самой зрелищной игре порой, вытягивает результат. А это уже показатель команды, которая может претендовать на высокие места.

«Зенит», понятно, фаворит сезона, даже несмотря на проблему на старте. Смог он стабилизировать свои результаты. Периодически у «Зенита» бывают проблемы, как в матче с «Факелом», например. Но «Зенит» соперников дожимает, даже если первым пропускает. Пожалуй, у питерцев самый сильный состав, выбор игроков и глубина состава дают неоспоримое преимущество команде Семака на дистанции всего сезона.

Так что в целом «Зенит» — фаворит. Но в матче с «Краснодаром» точно не всё так просто будет. В этой конкретной игре на исход смело ставить не стану. Я бы выбрал, мне кажется, более надёжный вариант — ничья в первом тайме с коэффициентом 2.12. Мне кажется, что первый тайм может получиться осторожным», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».