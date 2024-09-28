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«Краснодар» — «Зенит»: ставка Дмитрия Градиленко на матч чемпионата России

«Краснодар» — «Зенит»: ставка Дмитрия Градиленко на матч чемпионата России
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Зенит».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.81.

«Важнейшая игра не только тура, но и первого круга РПЛ – «Краснодар» против «Зенита». Это две команды, которые лидируют в нашем чемпионате. У питерцев из-за нескольких ничьих нет большого преимущества перед «быками», идущими на длинной серии побед. «Зенит» сейчас отрывается от соперника на два балла.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В этом матче ставки очень высоки для обоих клубов, цена ошибки очень высока. К тому же мы помним ещё Суперкубок, в котором «Зенит» уверенно разгромил команду Мусаева 4:2. Сейчас для краснодарцев игра имеет особое значение ещё и поэтому.

Исходя из всего этого, я думаю, что не будет тут много забитых мячей. Можно поставить на тотал меньше 2.5 за 1.81. Думаю, мы тут увидим осторожный и тактический футбол», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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