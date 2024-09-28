«Ростов» — «Акрон»: прогноз Семёна Зигаева на матч РПЛ в Ростове-на-Дону

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» – «Акрон».

Ставка: победа «Ростова» за 1.57.

«Ростов» в последнее время не может обрести стабильность. Команда Валерия Карпина без особых проблем разобралась с «Факелом» — 4:1. Игра с «Краснодаром» получилась значительно сложнее, уже на 16-й минуте счёт открыл Эдуард Сперцян, он же забил и второй — поражение 0:2. Домашняя игра с махачкалинским «Динамо» обещала «Ростову» три очка, но добыть победу не удалось. Игра получилась равной, статистика ударов 13:12 в пользу ростовчан, итоговый счёт значительно прозаичнее — 0:0. При этом у Карпина остались вопросы по судейству, и они небезосновательны.

В последних четырёх турах с участием «Акрона» было зафиксировано три разгромных результата: поражение от ЦСКА 0:4, разгром «Химок» 3:0 с забитыми мячами от Солтмурада Бакаева, Стефана Лончара и Владимира Хубулова. После этого случилась нулевая ничья с «Ахматом», за ней — очередной разгром. Игра с «Краснодаром» получилась непростой, некоторое время даже удавалось удерживать команду Мусаева на расстоянии в один мяч, но ближе к концу игры силы иссякли. Итог — 2:5. Дзюба вновь хорош в подыграше, но пока это всё, чем запоминается «Акрон».

После нескольких неудачных матчей «Ростов» должен одержать победу, к тому же игра пройдёт дома. Да и оборона «Акрона» имеет проблемы. Победа «Ростова», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».