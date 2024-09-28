«Ростов» — «Акрон»: прогноз Константина Генича на встречу РПЛ 28 сентября

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ростов» – «Акрон» в 10-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Ростова» с форой (-1.5) за 2.23.

«Ростов» Валерия Карпина дома сыграет против «Акрона». Команды не так далеко друг от друга в турнирной таблице, но между ними аж четыре очка разницы. «Ростов» — седьмой, «Акрон» — 11-й. И «Ростов» дома играет максимально забористо, максимально агрессивно, всё время играет в давление. И «Акрону» будет очень непросто. Команды друг с другом ещё не играли. Тут, конечно, есть своя подоплёка. Заур Тедеев работал в «Ростове», в тренерском штабе Карпина, и даже какое-то короткое время возглавлял команду после ухода Карпина в сборную. Плюс предельно мотивированный Дзюба, для него игры против команды Карпина — это всегда дополнительная мотивация.

Но «Акрон» уступает «Ростову» по многим позициям, по многим показателям. И думаю, что «Акрону» будет очень тяжело зацепить очки в Ростове-на-Дону. Скорее всего, «Ростов» выиграет. Да, мало моментов было создано в игре с махачкалинским «Динамо», но там динамовцы перекрыли все пути и входы к воротам голкипера Волка. «Акрон» играет в чуть более открытый футбол и более удобный для «Ростова». И ростовчане вполне могут этим воспользоваться. У «Ростова» хорошая команда, физически здорово готова.

Мой прогноз — победа «Ростова» минимум с разницей в 2 мяча, то есть с форой (-1.5) за 2.23», — приводит слова Генича «РБ Спорт».