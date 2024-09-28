«Ростов» — «Акрон»: прогноз Романа Гутцайта на игру чемпионата России

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» – «Акрон».

Ставка: победа «Ростова» и ТБ 1.5 за 1.74.

«Акрон» громко ворвался в новый сезон РПЛ. В матчах с его участием обычно много голов, правда, большая их часть всё же забивается в ворота дебютанта: команда из Тольятти на данный момент пропустила 18 мячей за девять туров. Поправить соотношение забитых и пропущенных призван 36-летний Артём Дзюба, который был без команды четыре месяца, но, кажется, на форме это не сильно сказалось – уже в первых двух матчах он сделал три голевые передачи. Его дуэль с Валерием Карпиным – это определённо то, к чему будет приковано внимание. Дзюба всегда сверхмотивирован против бывших команд и тренеров, с которыми не сложились отношения.

В Ростове «Акрону» будет непросто. В прошлом туре команда Валерия Карпина сыграла с махачкалинским «Динамо» 0:0, но такой результат – совершенно точно исключение из правил, когда «Ростов» играет дома. В семи домашних матчах он забил 14 голов и ни разу не проиграл. Из важных потерь – у «Ростова» из-за травмы не сыграет Николай Комличенко. Зато наконец вернулся Мохаммад Мохеби – дополнительная опция в атаку вдобавок к Роналдо и Егору Голенкову, которые находятся в отличной форме. Мой прогноз на этот матч – победа «Ростова» и общий тотал больше 1.5», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».