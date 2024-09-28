«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ньюкасл» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» и ТМ 3.5 за 2.95.

«В 6-м туре АПЛ сойдутся «Ньюкасл» и «Манчестер Сити». Тут для меня всё очевидно. Три очка достанутся «горожанам». Хотя «сороки» им явно постараются устроить проблемы, так просто победу не отдадут.

«Ньюкасл» в последнем туре потерпел неудачу с «Фулхэмом», проиграл, пропустив трижды от него, а забив только один — 1:3. Но до этого команда Хау выступала не так уж плохо, шла на серии без поражений, которая длилась со старта сезона. За этот период клуб только один раз потерял очки — 1:1 с «Борнмутом».

В таблице «Ньюкасл» идёт уже на привычном для себя месте — на границе с зоной еврокубков. Хотя разрыв между соперниками в турнире пока не такой большой, теоретически «сороки», выиграв в ближайшее время, могут сразу в топ-4 подняться. И уже несколько непростых побед у них было — 2:1 с «Вулверхэмптоном» и с «Тоттенхэмом».

Ну а «Манчестер Сити» пока особо не удивляет своими результатами — почти только выигрывает и лидирует в турнире. Хотя в прошлом туре «горожане» впервые в сезоне потеряли очки, сыграли вничью с «Арсеналом». Очень тяжёлая была игра, много эмоций, ещё и Родри травмировался, вылетев почти до конца сезона. Весь второй тайм «канониры» провели вдесятером, закрывшись в своей штрафной, но «Сити» больше одного мяча забить так и не смог — 2:2.

Причём если брать все турниры, то это была не первая ничья для команды Гвардиолы. Ранее она также не смогла обыграть «Интер» на старте Лиги чемпионов. Пусть там у «горожан» тоже было намного больше шансов на успех. В остальных же играх «Сити» стабильно выигрывал, часто делал это в доминирующей манере.

Я думаю, победят гости и сейчас. Их уровень всё равно остаётся очень высоким, почти все основные футболисты в строю. Но и силу «Ньюкасла» я бы отметил, не думаю, что он тут разгромно уступит. Счёт будет не таким уж большим», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».