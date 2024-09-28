«Осасуна» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Осасуна» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» 2:1 за 7.40.

«В 8-м туре чемпионата Испании сыграют «Осасуна» и «Барселона». Кажется, остановить каталонцев в Ла Лиге по силам паре команд в турнире. И нынешние хозяева поля явно не входят в их число.

Да, «Осасуна» — крепкий середняк Примеры, который способен и за еврокубки побороться. Но в новом сезоне дела у него идут не лучшим образом. Нет, и победы у команды есть. Просто он чередует разные результаты. Так, в последних матчах коллектив одолел «Сельту» и «Лас-Пальмас», с которыми у него и так не должно было возникнуть проблем – 3:2 и 2:1.

Но в других матчах с примерно схожими по уровню соперниками «Осасуна» уже играла хуже – уступила «Жироне» (0:4) и «Райо Вальекано» (1:3), а также поделила очки с «Валенсией» (0:0). В таблице после таких разных результатов команда идёт на седьмом месте, уступая соперникам из еврокубковой зоны по дополнительным параметрам.

Ну а «Барселона» сейчас явно самая сильная команда Примеры. Результаты красноречиво говорят об этом – семь побед в семи турах, огромная разница забитых и пропущенных мячей — 23:5. Если бы не пара неудач, «Реал» бы, возможно, навязывал борьбу сине-гранатовым. Но сейчас разрыв между ними насчитывает четыре очка.

Единственная неудача постигла команду в Лиге чемпионов – в 1-м туре она была обыграна «Монако». Хотя там очень рано подопечные Флика остались на поле вдесятером. В остальном проблем у них почти нет. Правда, вот до конца сезона вылетел тер Штеген. Но ему замену уже активно ищут, думаю, сине-гранатовые справятся с этой задачей.

Справится «Барселона» и с «Осасуной» наверняка. Уровень каталонцев намного выше – они уверенно выигрывают, много забивают. Моя ставка – выигрыш «Барселоны» со счётом 2:1 с котировкой 7.40», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».