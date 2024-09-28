«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Ла Лиги «Реал Сосьедад» — «Валенсия».

Ставка: ничья за 3.30.

«Обе команды прошли первые семь туров, прямо скажем, совсем не образцово, набрали по пять очков и осели в нижней части турнирной таблицы: «Реал Сосьедад» (16), «Валенсия» (18).

При этом команда из Сан-Себастьяна 21 сентября сыграла на выезде 0:0 с «Вальядолидом», а в среду подопечные Иманола Альгуасиля стартовали в общем этапе Лиги Европы, сыграв вничью в гостях с французской «Ниццей» — 1:1. Андер Барренечеа открыл счёт, но удержать минимальное преимущество не удалось. Арсен Захарян и Амари Траоре по-прежнему травмированы.

«Валенсия» в Еврокубках не выступает. Но также провела на неделе два поединка. И в целом успешно. 21 сентября дома была обыграна «Жирона» 2:0, а затем была домашняя нулевая ничья с «Осасуной». В общем, Рубен Бараха и его подопечные постепенно выходят из стартового кризиса. При этом он всё так же не может рассчитывать на травмированных Хосе Луиса Гайю, Муктара Дьякаби и Хауме Доменека.

В прошлом сезоне «Сосьедад» выиграл у «летучих мышей» оба матча с одинаковым счётом 1:0. Сейчас игра тоже будет очень упорной. Победителя в ней выявить будет едва ли возможно.

«Реал Сосьедад» и «Валенсия» сыграют вничью», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».