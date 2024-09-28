«Бавария» — «Байер»: ставка Эльвина Керимова на матч Бундеслиги

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» — «Байер».

Ставка: ТБ 3.5 за 1.81.

«Бавария» и «Байер» сыграют в рамках 5-го тура немецкого чемпионата. Мюнхенцы крушат всех соперников, бьют рекорды результативности. Клуб показывает просто суперпривлекательный футбол. И при этом он по максимуму доминирует, не даёт соперникам вообще ничего создать у своих ворот. Тут яркий пример матч с «Вердером», не нанёс соперник ни одного удара за встречу по воротам «Баварии», хотя он играл дома. «Вердер» ещё и не самая плохая команда по меркам Бундеслиги. Мюнхенцы развлекались, делали, что хотели, забили пять, три гола после прессинга, добивали они соперника, не останавливались.

При Компании «Бавария» стала ещё более жёстокой и свирепой командой, она обыгрывает соперников в очень зрелищном стиле, есть комбинации, красивые розыгрыши. Адаптируются новички, Олисе фантастические матчи выдаёт, Кейн играет, как всегда, хорошо. На своём уровне играет, в общем, «Бавария» продолжает уничтожать соперников одного за другим. Досталось до этого «Динамо» Загреб, «Хольштайну».

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«Байер» же в последнем матче с «Вольфсбургом» в своём стиле одержал победу, забив в добавленное время. Причём это всё равно была проблемная игра для «львов». В обороне команда сейчас уязвима, много ошибок допускает, вопросы есть. Продолжает Хаби Алонсо играть с высокой линией защиты, как всегда, от себя. В атаке всё хорошо, но в обороне часто стали проходить передачи за спиной защитников. Часто пожары возникают на стандартах. Ну и, в принципе, не в лучшей форме находится оборона команды.

Проблема с защитой у «Байера» может оказаться актуальной в игре с «Баварией», учитывая то, как она сейчас хороша. Я в этом матче просто поставил бы на голы, учитывая очень сильное нападение у мюнхенцев, проблемы «Байера» в обороне и что это Бундеслига, здесь очень результативный футбол. Часто обе команды пробивают верховой тотал. Так что возьму тотал голов больше 3.5 с коэффициентом 1.81», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».

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