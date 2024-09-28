Фрибет 4444 рубля к матчу АПЛ «Ньюкасл» — «Ман Сити»!

28 сентября в стартовом матче 6-го тура АПЛ «Ньюкасл» примет «Манчестер Сити». Встреча начнётся в 14:30 мск. Любой новый клиент букмекера «Лига Ставок» может получить фрибет 4444 рубля. Для это необходимо только пройти регистрацию и идентификацию личности.

«Ньюкасл» продолжает агрессивную политику укрепления состава. «Сороки» вошли в топ-10 рейтинга команд, потративших наибольшее количество средств на трансферном рынке для формирования текущего состава команды. Однако на результатах это сказывается далеко не всегда. В прошлом туре коллектив Эдди Хау сенсационно уступил (1:3) на выезде «Фулхэму».

В стане «Манчестер Сити» тоже существуют свои проблемы. Действующий чемпион Англии столкнулся с травмами лидеров. Полузащитник Родри рискует пропустить остаток сезона из-за повреждения, полученного в прошлом туре против «Арсенала». Наставник команды Пеп Гвардиола признался, что к поединку восстановиться может не успеть Кевин Де Брёйне.

Отдельной темой для разговоров на неделе стал форвард «горожан» Эрлинг Холанд. Норвежский бомбардир забил 10 голов за пять стартовых туров АПЛ. В прошлой встрече против «Арсенала» нападающий бросил мяч в голову центральному защитнику соперника Габриэлу Магальянсу. Однако, по сообщениям СМИ, норвежца не накажут дисквалификацией и он сможет сыграть против Ньюкасла».

Статистика личных встреч полностью на стороне «Манчестер Сити». «Горожане» победили в пяти последних очных встречах. Кроме того, они не проигрывают «Ньюкаслу» на протяжении 20 поединков подряд с 2014 года.

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