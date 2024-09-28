«Краснодар» — «Зенит»: фрибет 4444 рубля к матчу лидеров РПЛ!

Центральный матч 10-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом» состоится 28 сентября. «Быки» примут действующих чемпионов, начало — в 19:30 мск. К принципиальному поединку лидеров чемпионата России ты можешь получить фрибет 4444 рубля от «Лиги Ставок». Регистрируйся, проходи идентификацию и забирай бонус.

«Краснодар» стартовал в текущем первенстве с трёх подряд ничейных исходов, однако набрал ход и имеет действующую серию из шести подряд побед в рамках РПЛ. На своём поле южане лишь раз потеряли очки. В прошлом туре «быки» разгромили «Акрон». Краснодарцы создали 3,56 xG, нанесли 13 ударов в створ ворот и показали наивысшую в туре точность передач.

«Зенит» активнее всех проявил себя на трансферном рынке. Новичок Александр Соболев ещё не отметился забитыми голами, однако его партнёр по нападению Лусиано Гонду уже записал на свой счёт четыре мяча.

Обе команды пока не знают поражений в сезоне чемпионата России. Перед 10-м туром «Зенит» единолично лидирует в турнирной таблице, набрав 23 очка. Питерцы опережают идущего на второй строчке соперника на два балла. В последний раз соперники встречались в поединке за Суперкубок России. В июльском матче «Зенит» победил со счётом 4:2 и забрал трофей.

Зарегистрируйся и получи фрибет 4444 рубля от «Лиги Ставок»!

Реклама. Рекламодатель: ООО «ПМБК»