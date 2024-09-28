Фрибет до 100 000 рублей от БЕТСИТИ к матчу РПЛ «Локомотив» — «Спартак»!

28 сентября «Локомотив» и «Спартак» встретятся в рамках 10-го тура чемпионата России по футболу. Московское дерби запланировано на 16:30 мск. Забрать фрибет до 100 000 рублей от БЕТСИТИ может любой желающий. Необходимо выполнить всего три простых условия:

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К предстоящему очному поединку соперники подходят в первой пятёрке турнирной таблицы РПЛ. У «Локомотива» особое внимание на себя обращает Алексей Батраков. 19-летний полузащитник ярко дебютировал за основную команду и два матча подряд в чемпионате оформляет дубль. Всего в его активе в текущем сезоне 12 встреч во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и пятью результативными передачами.

Для «Спартака» дерби с «Локомотивом» станет второй подряд игрой против столичного соперника. В прошлом туре красно-белые в очень эмоциональной встрече упустили победу над «Динамо». Коллектив Деяна Станковича оказался в большинстве, но пропустил в компенсированное время, добыв только ничью. Однако настрой на игру против железнодорожников у «Спартака» на уровне. Форвард Манфред Угальде признался, что испытывает гнев и приложит все усилия в новой встрече.

По итогам девяти туров «Локомотив» вместе с «Зенитом» — самая результативная команда чемпионата. Однако «Спартак» находится в хорошей форме и не знает поражений в РПЛ восемь игр кряду. Статистика личных встреч на стороне красно-белых. Железнодорожники не могут победить в дерби шесть поединков подряд.

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