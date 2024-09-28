«Бавария» — «Байер»: получи фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ к матчу Бундеслиги!

28 сентября в немецкой Бундеслиге состоится центральный матч 5-го тура. «Бавария» в Мюнхене примет «Байер». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Пока гранды соревнуются друг с другом, ты можешь забрать фрибет до 2000 рублей от букмекера БЕТСИТИ, выполнив всего пару условий:

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Предстоящее противостояние наверняка станет для «Бавария» особенным. Мюнхенцы в прошлом сезоне не сумели отстоять чемпионский титул и уступили его именно «Байеру». Более того, статистика личных встреч тоже на стороне соперника. Мюнхенский коллектив не может одолеть леверкузенцев на протяжении трёх встреч подряд, в каждой из которых пропускалось минимум два гола.

Тем не менее «Бавария» в текущем первенстве стартовала крайне мощно. После четырёх туров команда Ханс-Дитера Флика не потеряла ни одного очка. Поражает и результативность хозяев. В их активе 16 забитых мячей, а форвард Харри Кейн находится в отличной форме и уже отметился пятью голами только в чемпионате Германии. В Лиге чемпионов «Бавария» не оставила шансов загребскому «Динамо», поразив его ворота девять раз.

«Байер» прошёл прошлый сезон Бундеслиги без поражений, но в этом всё-таки проиграл, уступив «Лейпцигу». Однако команда Хаби Алонсо победила во всех остальных встречах турнира и расположилась на втором месте, отставая от соперника только на три очка. Кроме того, леверкузенцы добавили в коллекцию ещё один трофей, завоевав Суперкубок Германии.

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