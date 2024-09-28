«Арсенал» — «Лестер»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Арсенал» — «Лестер».

Ставка: «Арсенал» победит + тотал больше 2.5 гола за 1.70.

Микель Артета в полном порядке, как и его команда. В минувшем матче Кубка лиги Англии с «Болтоном» (5:1) он решил задействовать совсем юных футболистов. На воротах сыграл 16-летний Джек Портер. Он был молодцом! Таким образом, беспроигрышная серия «канониров» насчитывает уже семь матчей во всех турнирах.

До кубкового матча лондонцы дважды сыграли вничью – с «Ман Сити» (2:2) в АПЛ и с «Аталантой» (0:0) в Лиге чемпионов. Впереди встреча с «Лестером», который с большим трудом победил в Кубке лиги «Уолсолл» — 0:0, 3:0 пен. Вряд ли такой результат может придать уверенности.

Поднявшись в АПЛ из Чемпионшипа, «лисы» по-прежнему не почувствовали вкуса побед. В последних двух встречах чемпионата Англии они сыграли вничью с «Кристал Пэлас» и «Эвертоном». До этого уступили «Астон Вилле» (1:2) и «Фулхэму» (1:2). Конечно же, «Арсенал» — фаворит этой встречи. Но «синие» переполнены желанием добыть первую победу и забивали в каждой из пяти игр АПЛ. Поставим на победу «канониров» и тотал больше 2.5 мяча за 1.70.