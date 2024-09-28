«Осасуна» — «Барселона»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Осасуна» — «Барселона».

Ставка: «Барселона» победит + тотал меньше 4.5 гола за 1.95.

Главная сила «Осасуны» заключена в домашних выступлениях. В этом сезоне на своём поле «Лос Рохильос» ещё не проигрывали. В последних трёх встречах подряд они победили «Мальорку» (1:0), «Сельту» (3:2) и «Лас-Пальмас» (2:1). На этот раз в гости приезжает соперник куда серьёзнее предыдущих.

«Барселона» одержала победы во всех семи турах чемпионата Испании. Сине-гранатовые благодаря усилиям Ханс-Дитера Флика сносят всех на своём пути. В семи играх Примеры они забили 23 мяча, а пропустили пять. Автором семи из них стал Роберт Левандовски, пять положил Рафинья, а по три – Ямаль и Ольмо.

«Осасуна» впервые в этом сезоне проиграет на своём стадионе. Сине-гранатовые набрали слишком приличный ход. Но отдадим должное «Лос Рохильос» за старания и не станем исключать, что они будут упорно держаться ничейного результата, а решит судьбу один или два пропущенных гола. Поставим на победу «Барселоны» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.95.