«Монако» — «Монпелье»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Монако» — «Монпелье».

Ставка: «Монако» победит + тотал больше 2.5 гола за 1.75.

«Монако» отстаёт от «ПСЖ» в турнирной таблице Лиги 1 на три очка только потому, что сыграл на один матч меньше. Нужно срочно догонять. В этом сезоне монегаски ещё не уступали. Даже в Лиге чемпионов команда Головина победила очень бодрую «Барселону» (2:1). А в последней встрече чемпионата Франции подопечные Ади Хюттера обыграли «Гавр» (3:1).

«Монпелье» похвастаться такими шикарными результатами не может. Первую победу в этом сезоне «паладины» одержали только в минувшей игре – над «Осером» (3:2). До этого они шли с серией из трёх поражений – от «ПСЖ» (0:6), «Нанта» (1:3) и «Ренна» (0:3).

Ждём ещё одной победы «Монако» и результативной игры. Сделать ставку на успех монегасков и тотал больше 2.5 мяча можно за 1.75. Если учитывать, как много пропускает «Монпелье», у Головина и его команды не возникнет проблем с забитыми голами.