Маннарино — Медведев: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч турнира в Пекине Адриан Маннарино — Даниил Медведев.

Ставка: Медведев победит + тотал меньше 20.5 гейма за 1.72.

Медведеву на турнире в Пекине прямо везёт на французских ветеранов. Только в матче первого круга он обыграл 38-летнего Гаэля Монфиса (6:3, 6:4), а его уже ждёт встреча с 36-летним Маннарино, который победил Лоренцо Сонего (1:6, 6:2, 6:3). Даниил жаждет выиграть титул, ведь в этом сезоне он не взял ещё ни одного трофея. Может быть, хотя бы в Пекине всё сложится более удачно.

Маннарино проводит далеко не лучший сезон. Скорее всего, даёт о себе знать возраст, скорость уже не та, особенно на глиняных и травяных кортах. Но на харде будет ничуть не проще. Здесь важно быстро принимать решения и поспевать за соперниками. К тому же россиянин подойдёт к матчу свежим после лёгкой победы над другим французом.

На протяжении всей игры Даниил контролировал ситуацию. Ему даются матчи на харде. На US Open россиянин добрался до четвертьфинала, но проиграл Яннику Синнеру. Поэтому однозначно у Медведева не должно возникнуть больших трудностей в этой встрече. Нашей ставкой будет победа Даниила и тотал меньше 20.5 гейма за 1.72.