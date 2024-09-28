Френх — Шнайдер: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч турнира в Пекине Магдалена Френх — Диана Шнайдер.

Ставка: Шнайдер победит + тотал больше 19.5 гейма за 2.25.

Польская теннисистка ничем особенным не выделяется. Да, иногда она может удивить, но это исключение из правил. Даже матч второго круга турнира в Пекине дался ей с трудом. Френх обыграла Алисию Паркс – 6:4, 5:7, 6:4. Но на покрытии хард Магдалена чувствует себя в принципе комфортно. Перед поездкой в Китай она выиграла турнир WTA-500 в Гвадалахаре. Конечно, уровень соперниц был незначительным, но всё-таки это результат.

20-летняя Шнайдер стала открытием этого сезона. Наряду с Миррой Андреевой она держит высокий уровень в таком молодом возрасте. Диана не пугается статусных соперниц. Она уже неоднократно побеждала опытных теннисисток. А что касается этого сезона, то она стала победительницей турниров в Хуахине (хард), Бад-Хомбурге (трава) и Будапеште (грунт).

В Пекине Шнайдер легко разобралась с Софьей Кенин (6:2, 6:3). Но Френх может создать проблем побольше, чем американка. Прогнозируем победу Дианы и тотал больше 19.5 гейма за 2.25.