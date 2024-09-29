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Рублёв — Давидович-Фокина: прогноз на матч в Пекине

Рублёв — Давидович-Фокина: прогноз на матч в Пекине
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч турнира в Пекине Андрей РублёвАлехандро Давидович-Фокина.

Ставка: Рублёв победит + тотал меньше 25.5 гейма за 1.85.

Андрей проводит отличный сезон, выиграв два турнира – в Мадриде и Гонконге. В этом плане он большой молодец, но ТБШ дались россиянину с трудом. Он мог бы выступить в них намного лучше. Также Рублёв был близок к победе в Монреале на харде, но в финале уступил Алексею Попырину.

В матче первого круга турнира в Пекине Рублёв обыграл Пабло Карреньо-Бусту (6:0, 4:6, 6:4). В какой-то момент появились переживания за россиянина, но в третьем сете он довёл дело до победы. Его ждёт Алехандро, который проводит просто ужасный сезон.

Давидович-Фокина показывает слишком плохую игру, чтобы рассчитывать обыграть Рублёва. Во встрече первого круга в Пекине испанец победил Чжан Чжичжэня (6:3, 4:6, 6:3). На US Open и в Цинциннати он выбыл уже после матчей первого круга. Мы считаем, что можно поставить на победу Андрея и тотал меньше 25.5 гейма за 1.85. У него не должно возникнуть проблем с Алехандро.

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