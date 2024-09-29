«Динамо» Махачкала — «Динамо»: букмекеры оценили шансы

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Российская Премьер-Лига добралась до 10-го тура. Закроется программа двумя матчами в воскресенье, 29 сентября. Среди прочих сойдутся «Динамо» Махачкала и московское «Динамо», игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Сделать ставку на победу московского «Динамо» предлагается с коэффициентом 1.79, что приблизительно равно 55% вероятности.

Победа махачкалинского «Динамо» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.90 — около 20% вероятности. Ничейный исход немного вероятнее, он награждён коэффициентом 3.85 (25%).

Вместе с тем аналитики считают, что заключительная встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги не получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 1.82. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.97.