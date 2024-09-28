«Динамо» Махачкала — «Динамо»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Динамо».

Ставка: обе забьют за 1.97.

Махачкалинское «Динамо» за пять прошлых туров чемпионата России набрало столько же очков, сколько московское «Динамо». Пока что разница между командами в турнирной таблице составляет семь очков и четыре строчки. Однако для махачкалинцев гораздо важнее находиться вне зоны вылета. Так уверенности в собственных силах больше.

Кроме того, у дагестанского коллектива ещё и в Кубке России дела обстоят перспективно. После четырёх туров в активе семь очков, отставание от лидирующего «Спартака» составляет всего два очка, а отрыв от преследователя — семь. То есть по итогам группового этапа вылет из розыгрыша турнира как минимум не грозит. А это уже кое-что для дебютанта РПЛ.

Любопытно, что данные соперники уже встречались недавно, как раз в Кубке России. Встреча также проходила на временном домашнем стадионе махачкалинского «Динамо» и завершилась вничью со счётом 2:2. Лишь благодаря послематчевым пенальти футболисты московского «Динамо» сумели оказаться сильнее — 5:3.

Здесь же стоит вспомнить, как подопечные Хасанби Биджиева кошмарили другую московскую команду — «Спартак». Кошмарили в том смысле, что нанесли редкое для гранда поражение. Игровое преимущество так-то было за красно-белыми. Однако видно, что махачкалинцы, пусть и проповедуют оборонительный футбол, не боятся играть с большими командами.

Московское «Динамо» же, как мы уже привыкли, активно идёт в атаку, а это чревато появлением свободных зон в обороне для соперников. Собственно, команда Марцела Лички при восьми забитых мячах в трёх прошлых играх в разных турнирах пропустила шесть раз. Мягко говоря, многовато.

Этим могут воспользоваться футболисты махачкалинского «Динамо». Особенно на домашнем стадионе. Особенно в Кубке России, когда тренеры дают своим лидерам немного отдохнуть от плотного календаря. Плюс в двух прошлых очных встречах забивали обе стороны. Думается, забьют и теперь.