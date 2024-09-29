«Динамо» Махачкала — «Динамо»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на матч РПЛ «Динамо» Махачкала — «Динамо», который пройдёт в Каспийске.

Ставка: обе команды забьют за 1.97.

Соперники уже встречались недавно в Кубке России. Встреча также проходила на временном домашнем стадионе махачкалинского «Динамо» и завершилась вничью — 2:2. Лишь благодаря послематчевым пенальти футболисты московского «Динамо» сумели оказаться сильнее — 5:3.

Здесь же стоит вспомнить, как подопечные Хасанби Биджиева кошмарили другую московскую команду — «Спартак». Кошмарили в том смысле, что нанесли редкое для гранда поражение. Игровое преимущество так-то было за красно-белыми. Однако видно, что махачкалинцы, пусть и проповедуют оборонительный футбол, не боятся играть с большими командами.

Московское «Динамо» же, как мы уже привыкли, активно идёт в атаку, а это чревато появлением свободных зон в обороне для соперников. Собственно, команда Марцела Лички при восьми забитых мячах в трёх прошлых играх в разных турнирах пропустила шесть раз. Мягко говоря, многовато.

Этим могут воспользоваться футболисты махачкалинского «Динамо». Особенно на домашнем стадионе. Плюс в двух прошлых очных встречах забивали обе стороны. Думается, забьют и теперь.