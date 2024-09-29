«Торино» — «Лацио»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Торино» — «Лацио».

Ставка: «Торино» победит за 2.90.

Кто бы мог подумать, что спустя пять туров «быки» будут возглавлять турнирную таблицу чемпионата Италии. Туринцы победили «Аталанту» (2:1), «Венецию» (1:0) и «Верону» (3:2), а вничью сыграли с «Миланом» (2:2) и «Лечче» (0:0). Первое же поражение под руководством Паоло Ваноли «Торино» потерпел в последней встрече Кубка Италии от «Эмполи» (1:2). По статистике, ударам и владению мячом «быки» были лучше, но что-то пошло не так.

Конечно же, на кубковый матч тренер сделал немало изменений, но на Серию А у него всегда сильнейший состав. С первых минут на поле выйдут Иван Илич, Самуэле Риччи и Дуван Сапата. Что касается колумбийца, то он является основной ударной силой «Торино». Помогать ему в нападении будет либо Че Адамс, либо Антонио Санабрия. Ещё не хватает помощи Николы Влашича, но он остаётся в лазарете.

У «Лацио» не так хорошо идут дела в Серии А. Да, римлянам удалось обыграть «Венецию» (3:1) и «Верону» (2:1), но были и поражения от «Удинезе» (1:2) и «Фиорентины» (1:2). Кстати, оба матча были проиграны на выезде. Поэтому у «Торино» определённо будет преимущество дома перед соперником.

Плюс «Лацио» потратил немало усилий, чтобы победить в Лиге Европы. Проще говоря, в тот момент, когда Марко Барони использовал всю основную обойму состава в еврокубках, Паоло Ваноли в Кубке Италии предоставил отдых своим лидерам. «Быки» будут гораздо свежее.

В общем, была бы эта игра в Риме, мы бы подумали дольше. А в сложившейся ситуации, когда «Торино» будет играть на домашнем стадионе, а его лидеры хорошо отдохнули, будет разумным выбором сделать ставку на победу подопечных Паоло Ваноли за 2.90. Они смогут сохранить первое место в таблице за собой как минимум ещё на один тур.