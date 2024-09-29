«Крылья Советов» — «Химки»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Крылья Советов» — «Химки».

Ставка: «Крылья Советов» победят за 1.85.

Этот сезон даётся «Крыльям Советов» с большим трудом. Если смотреть на картину в целом, то мы обнаружим всего три победы в 13 матчах во всех турнирах. Одержаны все они были в РПЛ и над слабыми соперниками. Самарцы обыграли «Факел» (2:0), «Пари НН» (3:1) и «Рубин» (2:0). Была ещё ничья с «Ахматом» (1:1) в последнем матче первенства.

«Химки» — удобный соперник, чтобы выбраться из чёрной полосы. Франк Артига в замешательстве и не понимает, как ему работать с командой, в составе которой находится много игроков. Как недавно сказал тренер: «Начинали с 43, сейчас намного меньше — 28». Летом химчане приняли в клуб большое количество ветеранов.

Вот только что с ними делать, Франк Артига не понимает. Поэтому красно-чёрные одержали всего одну победу в РПЛ и одну – в Кубке России. Но было это ещё на старте сезона. Последние девять матчей «Химки» не выигрывают. Взять хотя бы минувшие три встречи, которые запомнились поражением от «Акрона» (0:3), «Локомотива» (1:5) и ничьей с «Оренбургом» (0:0).

Эксперты уже высказывают предположения и пророчат место тренера «Химок» Гильермо Абаскалю, который недавно появился в Москве. Больше похоже на шутку, но всё может быть. У Артиги будет повод уцепиться за результат предстоящего матча всеми силами, чтобы сохранить место.

Если объективно, то у Игоря Осинькина больше шансов одержать победу. Во-первых, команда горой стоит за тренера, а у «Химок» состав толком не сформирован. Во-вторых, самарцы будут играть дома, где они одержали две победы в трёх последних встречах РПЛ. Поэтому спрогнозируем победу «Крыльев Советов» за 1.85.