«Наполи» — «Монца»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Наполи» — «Монца».

Ставка: «Наполи» победит с форой (-1.5) за 2.00.

Пока всё говорит о том, что «Наполи» и Антонио Конте нашли друг друга. Показатели команды пошли в гору, она добывает хорошие результаты, и, кажется, это только начало. Поражение в матче 1-го тура Серии А от «Вероны» (0:3) остаётся пока единственным в этом сезоне. Из последних четырёх встреч чемпионата Италии неаполитанцы выиграли у «Болоньи» (3:0), «Пармы» (2:1) и «Кальяри» (4:0).

Первоначальная задача Антонио Конте — вернуть «Наполи» в Лигу чемпионов. И пока нет поводов усомниться в том, что он её выполнит. Большие надежды тренер связывает с Ромелу Лукаку и Хвичей Кварацхелией. От ухода Осимхена «партенопейцы» ничего не потеряли благодаря появлению в составе бельгийского нападающего.

К предстоящей игре подопечные Конте подходят после победы над «Палермо» (5:0) в Кубке Италии. Главные звёзды «Наполи» Хвича и Ромелу вышли только на 76-й минуте. Поэтому на встрече с «Монцей» они будут свежими.

Бело-красные ещё не познали вкуса побед в новом сезоне чемпионата Италии. Но команда старается, и это заметно по результатам. В двух матчах она уступила — «Дженоа» (0:1) и «Болонье» (1:2), а вничью сыграла с «Эмполи» (0:0), «Фиорентиной» (2:2) и даже с «Интером» (1:1).

В минувшей встрече, проходившей в Кубке Италии, «Монца» одержала победу над «Брешией» (3:1). Это должно придать оптимизма футболистам, но его вряд ли будет достаточно, чтобы сдержать мощное нападение Антонио Конте. В последней очной встрече «Наполи» победил бело-красных — 4:2.

Вероятнее всего, выиграет и на этот раз. С тех пор неаполитанцы стали даже сильнее. Мы предлагаем ставку на победу «Наполи» с форой (-1.5) с коэффициентом 2.00. Недавно тренер рассказал, что хочет войти в историю «партенопейцев». Кажется, в достижении этой цели ничто не может помешать ему.