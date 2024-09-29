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«Крылья Советов» — «Химки»: букмекеры назвали фаворита матча РПЛ

«Крылья Советов» — «Химки»: букмекеры назвали фаворита матча РПЛ
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29 сентября в Самаре состоится матч 10-го тура чемпионата России. «Крылья Советов» будут играть с «Химками» на стадионе «Солидарность Арена». Начало – в 16:30 мск.

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Букмекерские конторы считают фаворитами самарцев и предлагают поставить на победу «Крыльев Советов» с коэффициентом 1.85. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1850 рублей.

Шансы химчан оценили в 4.30. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.80.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.97. Ставки на «обе команды забьют» принимают с коэффициентом 1.80.

На победу «Крыльев Советов» с разницей в два и более мяча выставлен коэффициент 3.20.

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