«Крылья Советов» — «Химки»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Крылья Советов» – «Химки» в 10-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.07.

«Крылья Советов» дома сыграют против подмосковных «Химок». И, конечно, всех взбудоражила новость, инсайд, что Игорь Осинькин перед второй паузой на игры сборных, октябрьской, попрощается с самарским клубом, а возглавит его Сергей Игнашевич. Но это пока в основном слухи, только разговоры. Всячески отметает эти слухи генеральный директор Вадим Андреев, но что имеем, как говорится.

Да, у «Крыльев» есть три победы в чемпионате, 10 очков набрано. В последнем туре была ничья важная, добытая в Грозном. И сейчас никто не поймёт Осинькина, его тренерский штаб, если «Крылья» дома не обыграют «Химки». Уже оступились «Крылья» дома, проиграв махачкалинскому «Динамо». Ещё одну такую осечку действительно могут не простить.

У «Химок»… Что у «Химок»? У них просто много футболистов. Вроде неплохо команда играет, содержательно, интересно и создаёт немало, но реализация подводит. Может быть, не подведёт против «Крыльев», у которых проблемы в обороне имеются, и моментов у того же «Ахмата» в предыдущем матче было более чем достаточно.

Мой прогноз – «обе забьют и тотал больше 2.5» за 2.07. Жду футбол результативный. Ну, Гогуа же не будет», — приводит слова Генича «РБ Спорт».