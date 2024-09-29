«Крылья Советов» — «Химки»: прогноз Семёна Зигаева на игру РПЛ в Самаре

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» – «Химки».

Ставка: «Крылья Советов» не проиграют и ТБ 1.5 за 1.55.

«Самарцы потихоньку поднимаются в турнирной таблице, да, мгновенно это сделать не вышло, но результат последних двух матчей вселяет оптимизм. После обидного домашнего отражения от махачкалинского «Динамо» команде необходимо было набирать очки в игре с «Рубином». Сделать это удалось, на 37-й минуте счёт открыл Бенхамин Гарре, а уже через пять минут Иван Олейников преимущество удвоил. Казанцы в этой встрече больше били по воротам соперника, но точнее оказывались самарцы — шесть ударов в створ против одного. Игра с «Ахматом» стала серьёзным испытанием для команды Игоря Осинькина, Роман Евгеньев на 68-й минуте срезал мяч в свои ворота. «Крылья» пытались сравнять счёт до самого конца, и в итоге это удалось. Доминик Ороз уже в добавленное время смог отличиться и сделал счёт 1:1.

У их соперников, «Химок», дела обстоят совсем не здорово. Московским армейцам химчане уступили 0:2, «Акрону» ещё крупнее — 0:3. Безголевая серия продолжилась и в последнем туре в игре с «Оренбургом». Химчане уже на 25-й минуте остались в меньшинстве, Седрик Гогуа заработал прямую красную карточку после того, как сорвал опаснейшую атаку соперников. До конца игры забить так никто и не сумел — 0:0.

«Крылья» начали набирать очки, «Химки» — наоборот, потихоньку опускаются в турнирной таблице. При этом запаса прочности самарцам не хватает. «Крылья Советов» не проиграют и тотал больше 1.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».