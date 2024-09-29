«Крылья Советов» — «Химки»: ставка Дмитрия Градиленко на матч чемпионата России

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Химки».

Ставка: обе забьют за 1.78.

«Крылья Советов» и «Химки» сыграют в 10-м туре РПЛ. Самарцы выглядят чуть лучше в этом сезоне – время от времени добывают победы и идут ближе к середине таблицы. У подмосковной команды всё хуже – минимум викторий и расположение в зоне вылета.

Если смотреть статистику последних четырёх очных встреч, то эти команды сыграли все эти матчи вничью. Да, может показаться, что «Крылья» в этом матче фавориты. Иностранцы, которые приехали в самарский клуб, потихонечку осваиваются. Но и «Химки» — тоже не подарок.

Здесь можно, я думаю, смело поставить, что обе команды забьют. Скорее всего, будет ничья, а возможно, даже будет и пенальти, который организует Мирзов, если он будет играть. В любом случае голов тут можно ждать с обеих сторон. Такой вариант оценивается в 1.78», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».