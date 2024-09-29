«Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва: прогноз Романа Гутцайта на игру РПЛ

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» Махачкала – «Динамо» Москва.

Ставка: обе забьют за 1.93.

«Московское «Динамо» после громкого камбэка со «Спартаком» отправляется в Махачкалу. Тюкавин наконец возвращает форму – он оформил первый дубль в сезоне, ещё и в дерби! Команде не хватало голов лучшего игрока прошлого сезона, но и без этого «Динамо» много забивает – больше голов только у «Зенита» и «Локомотива». Последние игры динамовцев – сплошь «обе забьют» и «верх»: 24 гола было в последних пяти матчах с их участием в рамках РПЛ и Кубка России.

Москвичи приезжают в статусе безоговорочного фаворита – четвёртая строчка в турнирной таблице и 17 очков против махачкалинцев, которые с 10 очками расположились на девятом месте. Однако махачкалинское «Динамо» – команда непростая: с отличной организацией, ещё и дома. Во всех турнирах они забивали в четырёх из пяти домашних матчей. У махачкалинцев, в отличие от москвичей, нет мощной группы атаки, но за счёт характера и отличной физической формы свои моменты у них непременно будут.

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Сезон недавно начался, а у новичка РПЛ набрался приличный список больших клубов, у которых он отобрал очки: ничьи со «Спартаком», «Краснодаром», «Ростовом» на выезде и победа над «Спартаком» в Кубке. Исход спрогнозировать не рискну, а вот голов с обеих сторон ждать буду! Мой прогноз – обе забьют», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».

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