«Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва: прогноз Семёна Зигаева на матч РПЛ 29 сентября

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» Махачкала – «Динамо» Москва.

Ставка: ТМ 3 за 1.39.

«Махачкалинцы потихоньку переламывают неудачную серию начала сезона, в последних пяти матчах у них лишь одно поражение, в гостях от казанского «Рубина». За это время удалось минимально обыграть «Ахмат» — 1:0 — и с тем же счётом «Крылья Советов». Авторами забитых мячей в этих играх стали Мохаммаджавад Хоссейннеджад и Абакар Гаджиев. Игра с московским «Спартаком» простой быть не обещала, так и оказалось. Счёт открыл Манфред Угальде уже на 20-й минуте, сравнять удалось ещё в первом тайме, Руслан Литвинов срезал мяч в свои ворота. Игра с «Ростовом» получилась менее событийной, команды на двоих нанесли всего шесть ударов в створ ворот, ни один из них голевым не стал. Сейчас махачкалинцы идут десятыми с десятью баллами в турнирном зачёте.

Московское «Динамо» в последних пяти турах стабильностью похвастаться не может, на их счету лишь две победы. Минимально удалось обыграть «Крылья Советов» и со счётом 4:2 «Ахмат». Игра с грозненцами выдалась обоюдоострой. Также случились два ничейных результата с одинаковым счётом 2:2. Так завершились встречи с «Оренбургом» и московским «Спартаком».

В Махачкале просто не бывает никому, это на себе уже испытал «Спартак». Кроме того, в трёх предыдущих играх на домашней арене махачкалинцы не пропускали больше одного мяча. Предположу, что и в этот раз много голов мы не увидим. Тотал меньше 3», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».