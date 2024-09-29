«Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва: ставка Дмитрия Градиленко на встречу РПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч российской Премьер-лиги «Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Динамо» Москва с форой (-1) за 2.25.

«Два «Динамо» сыграют в 10-м туре РПЛ — махачкалинцы будут принимать дома москвичей. Сейчас в турнире они идут в разных частях, пусть и не так далеко друг от друга. «Динамо» Махачкала занимает 10-е место, а «Динамо» Москва — четвёртое.

Наблюдая за игрой хозяев поля, ты понимаешь, что это очень организованная команда, заточенная на дисциплине, на внимательной игре в обороне и, по возможности, конечно, махачкалинцы выбегают в контратаки. Но, к сожалению, не так часто они реализуют свои моменты.

В этом матче, как мне кажется, организованная и чёткая игра в обороне махачкалинцев даст трещину. Я верю, что «Динамо» Москва в этом матче победит. Тут можно поставить на то, что гости выиграют с форой (-1) мяч, и, возможно, если рискнуть, можно поставить на то, что Тюкавин забьёт», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».