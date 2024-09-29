«Атлетико» — «Реал»: прогноз Константина Генича на мадридское дерби

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Примеры «Атлетико» — «Реал».

Ставка: ТМ 3 за 1.68.

«Как назло перед таким матчем у «Реала» сломался Килиан Мбаппе, выбыв на три недели. Зато у «Атлетико» наконец-то расчехлился главный трансфер этого лета Хулиан Альварес, который начал забивать. В том числе — отличился и в последнем сложном матче с «Сельтой».

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«Реал» также не упустил победу в своём последнем матче, но поиграл на нервах у болельщиков, одолев «Алавес» (3:2). Хотя по ходу встречи вёл 3:0. Мбаппе пропустит своё первое мадридское дерби, а «Реалу» придётся вспомнить, как выступать без Мбаппе.

«Реал» очень давно не проигрывал в чемпионате Испании. В последний раз это случилось как раз во встрече с «Атлетико». Не исключаю, что серия без поражений, растянувшаяся почти под 40 матчей, может прерваться именно сейчас. У «Атлетико» есть все необходимые ресурсы, чтобы обыграть «Реал».

Не знаю, будет ли рисковать Симеоне или играть сдержанно Анчелотти, но вроде бы напрашивается верховой матч. В атаку играют и те и другие, а без Мбаппе разнообразней будет выглядеть роль Винисиуса. Пишут, что некоторые болельщики в масках собираются провоцировать Винисиуса.

На мой взгляд, встреча не будет результативной. «Атлетико» хорошо играет в обороне, «Реал» неплохо действует в защите. Куртуа в порядке, поэтому беру ТМ 3. Не вижу сейчас предпосылок к результативной игре. У «Реала» бывают ошибки в защите, но Куртуа может их нейтрализовать», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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