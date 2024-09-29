«Атлетико» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Атлетико» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Атлетико» 2:1 за 9.20.

«Мадридское дерби пройдет в 8-м туре Ла Лиги — «Атлетико» примет дома «Реал». Думаю, очень интересная нас ждёт игра, особенно учитывая игровые проблемы «сливочных».

Да, «Реал» пока не проигрывал в этом сезоне. Дважды на старте сезона клуб потерял очки, сыграл вничью с не самыми сильными командами. Но это было уже давно. С тех пор у команды Анчелотти идёт серия побед из пяти матчей.

Впрочем, не всегда уверенно в доминирующей манере побеждает «Реал». Сухих викторий у него было не так много. Часто трудности возникают – 3:2 с «Алавесом», 3:1 со «Штутгартом». Даже от «Эспаньола» один мяч мадридцы пропустили – 4:1. Само собой, влияют травмы и трансферы. Летом клуб пополнил Килиан Мбаппе – звёздный форвард, не являющийся фанатом оборонительных действий. Так что команде Анчелотти приходится перестраиваться на новую модель игры. Правда, сейчас француз травмирован – в этом матче он не примет участия.

«Атлетико» схожим образом проводит сезон – у него только пара ничьих и все остальные победы. И тоже теряла очки команда Симеоне в играх не с такими уж сильными противниками – 2:2 с «Вильярреалом», 0:0 с «Эспаньолом», 1:1 с «Райо Вальекано». Обыгрывал же клуб «Жирону» (3:0), «Атлетик» (1:0), «Валенсию» (3:0). Футбол «Атлетико» стилистически поменялся, теперь это не сугубо оборонительная команда. В атаку более активно «матрасники» играют, хотя и иногда это приносит им проблемы. Так, тяжёлые победы вырывал коллектив в матчах с «Лейпцигом» в ЛЧ (2:1) и в Ла Лиге с «Сельтой» на прошлых выходных (1:0).

В турнирной таблице «Атлетико» идёт третьим с 15 баллами. От «Реала» он отстаёт на два очка. Сами «сливочные» имеют разрыв с лидирующей «Барселоной», которая ни одной неудачи в сезоне себе ещё не позволяла, четыре балла. Так что обоим коллективам очки нужны, проигравший сильнее отстанет от лидеров.

Я тут предвижу интересную игру и точно голы с обеих сторон. Но всё же, думаю, травмы сильно скажутся на «Реале», сейчас ему ещё и без Мбаппе предстоит играть. А это дерби – всегда непростые матчи у мадридцев выходят друг с другом. Сейчас тоже будет тяжело. Рискну и даже поверю, что победит тут «Атлетико», воспользовавшись проблемами своего «заклятого врага», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».