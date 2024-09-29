«Атлетико» — «Реал» Мадрид: ставка Игоря Семшова на матч Примеры 29 сентября

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Ла Лиги «Атлетико» — «Реал» Мадрид.

Ставка: ничья за 3.35.

«Реал» в предыдущем туре не без приключений обыграл дома «Алавес» 3:2 и укрепился на втором месте. Подопечные Карло Анчелотти повели 3:0, но затем игроки ротации не смогли поддержать этот темп. Тем не менее победа была удержана. А мячи забили Лукас Васкес, Килиан Мбаппе и Родриго. Только вот незадача: в и без того весьма обширный список травмированных теперь добавился ещё и Мбаппе. Он присоединился к Давиду Алабе, Даниелю Себальосу, Эдуарду Камавинга и Браиму Диасу.

«Атлетико» 26 сентября играла в гостях с «Сельтой». И команда Диего Симеоне благодаря голу Хулиана Альвареса с передачи Антуана Гризманна на девятой минуте одержала важную победу — 1:0. Теперь «Атлетико» вышел на третье место в турнирной таблице и уступает «галактикос» на два балла. При этом у «Атлетико» травмирован только Пабло Барриос.

В прошлом сезоне мадридские клубы сыграли между собой четыре матча. Два из них остались за «Атлетико», один – за «Реалом», и один раз была зафиксирована ничья. В чемпионате «матрасники» дома победили 3:1, а на «Сантьяго Бернабеу» была та самая ничья — 1:1.

Сейчас команды тоже не смогут выявить победителя и сыграют вничью», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».