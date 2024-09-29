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«Атлетико» — «Реал» Мадрид: ставка Сергея Дурасова на матч Примеры 29 сентября

«Атлетико» — «Реал» Мадрид: ставка Сергея Дурасова на матч Примеры 29 сентября
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Комментатор Сергей Дурасов дал прогноз на матч Примеры «Атлетико» — «Реал» Мадрид.

Ставка: ничья за 3.55.

«Мадридское дерби в тот момент, когда «Барселона» на самом верху, всегда радует болельщиков каталонского клуба. Особенно если оно заканчивается ничейным результатом. Давайте так: у «Реала» из-за травмы не будет Мбаппе, а значит, Анчелотти вернётся к базовым настройкам состава прошлого сезона.

Испания — Примера . 8-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Пойдёт ли это на пользу? Не факт. «Атлетико» прямо сейчас пропускает меньше всех в чемпионате, а о дополнительной мотивации на главного соперника говорить и не стоит. Беру ничью в мадридском дерби за 3.55», — приводит слова Дурасова «ВсеПроСпорт».

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