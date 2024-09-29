«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: прогноз Дениса Алхазова на матч АПЛ

Комментатор Денис Алхазов дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм».

Ставка: индивидуальный тотал угловых «Тоттенхэма» больше 6.5 за 2.17.

«Давайте плясать от «Тоттенхэма». У команды очень атакующий, очень прессингующий стиль, команда подаёт большое количество угловых. «Шпоры» стараются владеть мячом, много играть флангами — угловые приходят через дриблинг и комбинации. У «Тоттенхэма» с угловыми всё в порядке. Даже с «Арсеналом» в сложнейшем матче «Тоттенхэм» подал семь угловых. До этого в игре с «Ньюкаслом» было 12.

Хороший коэффициент дают за индивидуальный тотал угловых «Тоттенхэма» больше 6.5 — 2.17. Как не взять такое?! Угловых у «Тоттенхэма» на «Олд Траффорд» будет достаточно», — приводит слова Алхазова «РБ Спорт».