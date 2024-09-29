«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм».

Ставка: ничья за 3.75.

«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» сыграют в 6-м туре АПЛ. Интересное противостояние, тяжело однозначно у них говорить о фаворите. Также добавляет непредсказуемости и тот факт, что обе команды явно находятся не в лучшей форме.

«Тоттенхэм» не лучшим образом начал сезон – в четырёх матчах имел всего одну победу, разгромил «Эвертон» со счётом 4:0. В остальных встречах команда Постекоглу очки теряла, даже с «Лестером» сыграла вничью (1:1). Также проиграла она сильным соперникам – 1:2 с «Ньюкаслом», 0:1 с «Арсеналом».

Но вот в последних играх ситуация изменилась, начал выигрывать коллектив. Хотя как раз противники стали у него не столь грозными – 3:1 с «Брентфордом» в АПЛ, 2:1 с «Ковентри Сити» в Кубке лиги и 3:0 с «Карабахом» в Лиге Европы. Причём с азербайджанцами «Тоттенхэм» с первых минут играл вдесятером и всё равно смог победить. В АПЛ «шпоры» пока идут не так высоко – на 10-м месте.

«МЮ» находится в похожей ситуации. В последних встречах команда не проигрывала, что, в принципе, уже можно было бы считать неплохой новостью. С другой стороны, к «красным дьяволам» всегда будут самые высокие требования и ожидания. Общественность не прощает подопечным тен Хага ничьи с «Кристал Пэлас» в АПЛ (0:0) и с «Твенте» в Лиге Европы (1:1). Пусть и до этого «Юнайтед» громил «Саутгемптон» и «Барнсли» (7:0).

Уже дважды в сезоне успел проиграть «МЮ» – 1:2 с «Брайтоном» и 0:3 с «Ливерпулем». На самом деле выступает команда тен Хага не так уж слабо, часто она доминирует, владеет инициативой. Возможно, есть проблемы с реализацией. Но уже получше смотрится клуб в сравнении с прошлым сезоном.

Уверен, соперники тут выйдут биться. Они понимают, какие ожидания есть от их встречи. Да и не только в ожиданиях дело. Командам нужны очки, они в этом сезоне уже позволяли себе терпеть неудачи. Ещё один проигрыш тут никому не нужен», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».