«МЮ» — «Тоттенхэм»: ставка Эльвина Керимова на игру чемпионата Англии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 1.93.

«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» сыграют в 6-м туре английской Премьер-лиги. «Шпоры» тяжело стартовали в этом сезоне. Даже ходили слухи о возможной отставке Постекоглу. Но хорошо, что этого не произошло, — это прекрасный тренер. В прошлом туре клуб наконец одержал победу над «Брентфордом» — 3:1. Команда играет во владение, в прессинг, агрессивно, смело, красиво старается играть. Понятно, что что-то может не получаться на старте сезона. Но при этом игровые идеи Постекоглу мне, честно говоря, нравятся, и реализация этих идей отчасти тоже.

Вот сейчас в Лиге Европы «Тоттенхэм» обыграл «Карабах», при этом играя в меньшинстве с восьмой минуты. Но всё равно «шпоры» уверенно победили 3:0. Теперь они могут перейти к матчу в чемпионате против «Манчестер Юнайтед». Обе команды, кстати, соседствуют в середине турнирной таблицы.

«МЮ», как всегда, проблемный. Не смогли обыграть «Кристал Пэлас» в АПЛ (0:0), не смогли сейчас и в Лиге Европы победить дома «Твенте» (1:1). И это несмотря на то, что состав был, в общем, почти основной. Как всегда, критикуют тен Хага. Командой уже очень много очков потеряно, отставание от лидеров растёт, как и растёт разрыв «МЮ» с зоной попадания в Лигу чемпионов. Понятно, что всё это пока не критично. Тем не менее снова удручает качество выступлений клуба, очень тяжёлая игра для просмотра. Тен Хага ждёт тяжёлое время, не знаю, может быть, всё в итоге закончится его отставкой.

В общем, всё как обычно — хороший состав, но вот не раскрывается на 100% его потенциал. Много мы видим неудачных решений у игроков в разных ситуациях, неудачных решений, как кажется, по выбору состава. В общем, одна и та же история повторяется из года в год.

Что бы я взял в этом матче? Мне кажется, что, наверное, в исход лезть всё-таки не нужно. «МЮ» не так силён дома, да и «Тоттенхэм» не в идеальной форме. Я бы взял тут результативность второго тайма выше, чем в первом, – котировка 1.93. Мне кажется, что игра больше раскроется уже после перерыва, потому что команды, естественно, понимают сильные стороны друг друга и поначалу, может быть, будут играть тактически дисциплинированно», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».