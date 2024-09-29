«Атлетик» — «Севилья»: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата Испании

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Ла Лиги «Атлетик» — «Севилья».

Ставка: победа «Атлетика» в два мяча за 3.40.

«Атлетик» выиграл в Ла Лиге три матча подряд и поднялся на третье место. Последний из них 22 сентября дома у «Сельты» — 3:1. Горка Гурусета (дубль) и Альваро Джало тогда сыграли результативно. А в четверг подопечные Эрнесто Вальверде играли в гостях с итальянской «Ромой» в рамках 1-го тура общего этапа Лиги Европы. И получилось вполне неплохо – 1:1. Айтор Паредес сравнял счёт на 85-й минуте.

А «Севилья»24 сентября в рамках чемпионата Испании обыграла дома «Вальядолид» — 2:1. Знакомый нам по выступлениям за ЦСКА Чидера Эджуке забил решающий мяч на 85-й минуте. При этом команда Гарсии Пимьенты потеряла удалённого основного защитника Маркана. Также в команде травмированы Альберт-Самби Локонга, Джибриль Соу и Исаак Ромеро. У команды из Бильбао в списке травмированных находятся Унай Симон и Ерай Альварес.

В прошлом сезоне, причём было это в текущем 2024 году, баски оба раза обыграли «Севилью» в чемпионате с одинаковым счётом 2:0.

Сейчас «Атлетик» тоже явный фаворит и одержит победу, минимум с разницей в два мяча», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».